Russland: Ex-U-Boot-Kommandant erschossen

Vater widerspricht: Er nahm nicht teil am Ukraine-Krieg

Dem widerspricht der Vater des Getöteten. Der 42-Jährige habe nie am Krieg gegen die Ukraine teilgenommen. Er habe bereits Ende 2021 einen Antrag auf Entlassung gestellt, dem stattgegeben worden sei, zitierte der Telegram-Kanal Baza den Vater. Die Entlassung sei offiziell erst im Sommer 2022 erfolgt, doch in der Zwischenzeit habe Rschitzki schon kein Kommando mehr gehabt, sondern sei in Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim an Land gewesen.