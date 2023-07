Handtaschen-Dieb hat es auf ältere Damen abgesehen

Ähnlicher Fall in Völs

In einem Lebensmittel-Discounter in Völs wurde zwischen 13.30 Uhr und 14.10 Uhr eine 59-jährige Österreicherin mit demselben modus operandi ebenfalls in ein belangloses Gespräch verwickelt. An der Kassa bemerkte die Frau dann das Fehlen der Geldtasche, in welcher sich ein niedriger dreistelliger Eurobetrag befand.