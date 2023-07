Felbermayr: „Gewerkschaften werden nicht fromm“

„Krone“: Herr Felbermayr, KTM-Chef Stefan Pierer meinte als Präsident der Industriellenvereinigung OÖ zuletzt, dass in Österreich die Rezession nur durch die Ausgebucht-Situation des Tourismus überdeckt wird. Er verglich das mit „der letzten Party auf der Titanic“. Sehen Sie das auch so?

Gabriel Felbermayr: Es ist sicher nicht die letzte Party, wir werden immer wieder Gründe zum Feiern haben. Aber Herr Pierer hat schon recht: Die Industrie, für die er spricht, die ist auch in Österreich in einer Rezession. Und die wird heuer im Vergleich zum Vorjahr merklich schrumpfen.