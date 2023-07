Nach Wurf von 2-Euro-Münze Klassenerhalt geschafft

Kuriositäten gibt‘s in Sport ja haufenweise, diese gehört freilich zu den ganz besonderen: Rieds Footballer-Gladiators schafften in Division II nun ohne einen einzigen Saisonsieg den Klassenerhalt, während die Pannonia Eagles absteigen müssen. Das alles, nachdem der Verband eine 2-Euro-Münze geworfen hatte! Und so kam‘s dazu...