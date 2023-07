Sportliches Abseits | Politisches Abseits

Trefflich streiten lässt sich auch über politische Meinungsumfragen. Derer gibt es aktuell etwa zu Niederösterreich mehrere, die miteinander maximal die Farbe der Balken gemeinsam haben. Welcher der politischen Akteure auf Platz eins, zwei, drei, vier und so weiter landet? Das darf sich getrost jeder nach seiner Vorliebe aussuchen. In der Theorie liegt das daran, dass Meinungsforscher ihre Ergebnisse nach den Erfahrungen ihrer früheren Umfragen unterschiedlich gewichten. In der Praxis steht hinter jeder Umfrage ein Auftraggeber, oftmals aus eben jenen Akteuren, die auch abgefragt werden. Dass die dann auch gerne beim Ergebnis mitreden, liegt auf der Hand - dass in der Vergangenheit diverse Auftragnehmer diesem Wunsch mit Anlauf nachkamen, wissen wir aus diversen Chats. „Nein, WIR machen sowas nicht“, liest man heute zwischen den Zeilen in der „Krone“. „WIR nicht - aber DIE schon“, sprechen sich die Firmenchefs (die letzte Frau in der Riege hieß Sophie Karmasin...) gegenseitig die Glaubwürdigkeit ab. Angesichts dessen, wie angeschlagen die ganze Branche ohnehin schon ist, ein weiterer Tiefpunkt ... (ts)