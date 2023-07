Schöpf holt zum Rundumschlag gegen Kritiker aus

Nicht genügend Bürgermeister anwesend

Eine Abstimmung an sich habe letztlich gar nicht stattgefunden. Am späten Vormittag waren nämlich nur 219 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anwesend, rund 20 schalteten sich danach noch online hinzu, was letztlich nicht reichte. Die vom Land zuletzt eingeforderte Zustimmung von 90 Prozent sei ohnehin „verdammt ehrgeizig“ gewesen, so Schöpf.