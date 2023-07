So hat der kleine Maxi (5) Augenkrebs besiegt

Auch auf der Augenklinik hat die Mutter sofort einen Termin bekommen. Gleich am darauffolgenden Montag, zu Mittag, brach eine Welt für sie zusammen. Der Weg führte nämlich direkt weiter auf die Onkologie. Diagnose „Krebs“. Ein murmelgroßer Tumor war in Maxis Auge gewachsen. Das war also die Reflexion, die ihr am Wickeltisch heimtückisch entgegenblitzte. Ihr Bauchgefühl hatte sie nicht getäuscht.