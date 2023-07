Beim Zünden von Feuerwerkskörper schwer verletzt

Gegen 11 Uhr gab der 49-Jährige einen Feuerwerkskörper im Garten seines Hauses in einen Maulwurfbau und entzündete ihn mit einem Gasbrenner. Der pyrotechnische Gegenstand detonierte während sich der Mann noch in unmittelbarer Nähe zum Maulwurf-Bau aufhielt. Der 49-Jährige erlitt schwere Hand- und Augen-Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Universitätsklinik Graz geflogen.