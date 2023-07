6 zusammengeschraubte AK-74 gegen Putins Drohnen

In Online-Videos zeigen die Soldaten, wie die neue unkonventionelle Waffe im Kiewer Arsenal konzipiert ist: An ein Metallrohr wurden gefräste Halterungen für sechs Sturmgewehre geschweißt. Vorne an den Mündungen sorgt eine mit jeweils passenden Bohrungen versehene Metallplatte dafür, dass die Läufe der sechs AK-74 parallel ausgerichtet bleiben. Über einen Hebel werden alle sechs Abzüge gleichzeitig gedrückt, montiert ist das System auf einem Stativ. Aber wie effektiv sind solche Lösungen?