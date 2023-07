Milliardärstochter und Wunderkind steigen auf

Wegen der Regenverzögerungen kam das russische Wunderkind Mirra Andrejewa erst am Sonntag zum Drittrunden-Einsatz. Die 16-jährige Qualifikantin setzte mit dem sechsten Sieg in Folge ihre Serie fort: Sie bezwang ihre als Nummer 22 gesetzte Landsfrau Anastasia Potapowa mit 6:2,7:5. „Es fühlt sich unglaublich an“, meinte Andrejewa, die auch schon bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier vor einigen Wochen in Paris aus der Qualifikation die dritte Runde erreicht hatte.