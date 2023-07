Autos brannten neben Fußballturnier komplett aus

Während Hobbykicker bei einem Turnier schwitzten, ging es auch gleich daneben heiß her: Mehrere am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge brannten Samstagabend in Marchtrenk (Oberösterreich) total aus. 38 Mann waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Rauchsäulen stiegen meterhoch auf.