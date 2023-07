Biden will „halbe Menschheit mit in Tod reißen“

„Vielleicht hat der von kranken Fantasien geplagte sterbende Opa (gemeint ist US-Präsident Joe Biden, Anm. d. Red.) einfach entschieden, schön abzutreten, ein atomares Armageddon zu provozieren und die halbe Menschheit mit sich in den Tod zu reißen“, erklärte der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrats am Samstag auf seinem Telegram-Kanal. Die Lieferung von Streumunition und das Versprechen eines NATO-Beitritts an die Ukraine zeige, dass Biden alle anderen Ressourcen aufgebraucht habe. Dies führe aber zu einem Dritten Weltkrieg, drohte Medwedew. Zuvor hatte schon der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, vor einem Näherrücken des Dritten Weltkriegs durch die immer tiefere Verstrickung der USA in den Konflikt gewarnt.