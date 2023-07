Alarmierend: 59 Mal erfolglos Kinderarzt gesucht

Immer mehr Kassenstellen müssen sehr oft ausgeschrieben werden

Rekordverdächtige 59 Mal wurde demnach in den vergangenen Jahren erfolglos ein Kinderarzt für eine Kassenstelle in St. Johann gesucht. „In einigen Fächern ist es mittlerweile sehr schwer“, bestätigt Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner. In Landeck wird zum 34. Mal ein Augenarzt gesucht, in Reutte ebenso oft ein Hautarzt. Bei den Allgemeinmedizinern steht eine Kassenstelle in Söll seit 27 Ausschreibungen auf der Liste. Insgesamt zwölf Tiroler Kassenstellen wurden bereits zehnmal oder öfter ausgeschrieben. Das sagt einiges aus.