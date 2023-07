Weiter warten auf das erste Ärztezentrum in Tirol

Wer war Bremsklotz? Die anderen!

Warum es in Tirol so lange gedauert hat, ist rasch erklärt: Kasse und Ärzte waren sich nicht einig. Wer der Bremsklotz war? Natürlich die anderen! Melitopulos-Daum sagt es – jetzt, wo man sich endlich handelseins ist – nicht offen, schwärmt aber von der Unterstützung durch die Ärztekammer in anderen Bundesländern: „In Wien sagt die Stadt, wo PVZ sinnvoll sind und die Kammer sucht dann Mediziner. Dort ist man viel weiter.“ Elf Zentren sind in Wien realisiert, zehn in Oberösterreich, neun in Niederösterreich.