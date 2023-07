Fünf brennende Fragen zur Zukunft des Strommarktes

Wie geht es nun weiter mit den Strompreisen in Tirol? Diese und andere Fragen stellen sich nicht nur viele „Krone“-Leser, die uns in diesen Tagen kontaktiert haben. Tenor: „Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mehr aus!“ Auch wenn die Strompreisreduktion von Oktober auf 23. Juli vorgezogen wurde – was fehlt, ist Transparenz.