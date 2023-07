2600 junge Menschen wollen Medizin-Studienplatz

Laut Sabine Vogl, Vizerektorin für Lehre, wird es bis 2028 200 neue Studienplätze an den vier Standorten in Österreich geben - wie viele davon auf Graz entfallen, sei noch Verhandlungssache. Im Test, sagt Vogl, versuche man „den Kandidaten mehr denn je unter die Arme zu greifen, damit sie wissen, was auf sie zukommt“.