Brand in Altersheim: 6 Tote und Dutzende Verletzte

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Mailand sind in der Nacht auf Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. 81 Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, drei davon befinden sich in kritischem Zustand, meldeten italienische Medien. Laut Angaben des Senders Rai dauert der Einsatz der Feuerwehr noch an.