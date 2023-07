Steirische Landesregierer nur noch Mittelmaß

Zeugnistag in der Steiermark - doch für die weiß-grüne Landespolitik ist es kein echter Freudentag. Die „Krone“-Notenkonferenz (alle Redakteurinnen und Redakteure gaben ihre Beurteilung ab) ergab für die Landesregierung nämlich nur eine Gesamtnote von 3,3 - so schlecht schnitt man in der Vergangenheit noch nie ab!