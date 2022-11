Asyl: Serbien beendet Visa-Freiheit für Tunesier

Der Weg in die EU führt sie über Istanbul nach Belgrad, wo sie sich oftmals in die Hände der internationalen Schleppermafia begeben. Bislang herrschte in Serbien für Personen aus Tunesien Visa-Freiheit, sie konnten also problemlos bis knapp an die EU-Außengrenze reisen. Doch damit ist Schluss - Serbien hob am Sonntag die Visa-Freiheit auf.