Es wird ernst: Sturms „Rakete“ vorm Abgang!

Lokalaugenschein beim Sturm-Camp in Bad Waltersdorf. Ein Sommer-wie-damals-Tag in der Thermenregion. Die Sonne lacht, als Christian Ilzer mit seinem Team am Vormittag am Platz schuftet. Dienstag hatte der Coach noch ein Knüppel-Training ausgepackt, mehr als zwei Stunden ging’s ans Eingemachte. Mittwoch blieb der Knüppel allerdings im Sack. „Intensiv sind alle unsere Einheiten, aber das ist die umfangreichste Trainingswoche der Vorbereitung“, sagt Ilzer.