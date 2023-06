Staudamm-Sprengung: Bereits über 60 Todesopfer

Selenskyj spricht von Fortschritten an der Front

Der ukrainishe Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen am Mittwochabend - zwei Wochen nach Beginn der lange erwarteten ukrainischen Gegenoffensive - Fortschritte an der Front gelobt. „Im Süden sind wir in der Vorwärtsbewegung“, sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Er räumte zwar schwere Kämpfe ein, doch überall - auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien - werde der Feind vernichtet, meinte er.