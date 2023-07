Frau wird erstmals Cheftrainerin bei Männer-Team

„Hannah war für uns die natürliche Wahl als Interimstrainerin der ersten Mannschaft - sie hat hervorragende Arbeit bei der Leitung unserer Akademie geleistet und entspricht voll und ganz den Werten des Vereins“, sagte der Forest-Vorsitzende Dale Vince in einer Mitteilung auf der Club-Website. „Es ist vielleicht bezeichnend für den Männer-Fußball, dass wir mit dieser verdienten Ernennung Neuland betreten.“ Unter dem Vorgänger von Dingley, Duncan Ferguson, waren die Forest Green Rovers in die viertklassige League Two abgestiegen.