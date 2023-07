Sturzbetrunkener Südsteirer schoss auf Vögel

Mehrere Schüsse sorgten am Montagabend in Sankt Veit in der Südsteiermark, für ein Großaufgebot an Polizei: Ein 63-Jähriger hatte mehrere Schüsse in die Luft bzw. auf Vögel abgegeben. Der schwer alkoholisierte und aggressive Mann erwartete die Beamten mit einem Gewehr in der Hand, konnte aber ohne Zwischenfall festgenommen werden.