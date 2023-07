Kate trotz Regens gut gelaunt in Wimbledon

Prinzessin Kate ist Schirmherrin des Ausrichters All England Lawn Tennis Club und besucht deshalb alljährlich einige Wimbledon-Matches. Am Dienstag saß die tennisbegeisterte Prinzessin aber nicht in der Royal Box, sondern bei den zwei ehemaligen Tennisspielerinnen Deborah Jevans und Laura Robson und war dabei so gut gelaunt, dass ihr nicht einmal ein bisschen Regen die Laune verdarb.