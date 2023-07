Korsett-Traum & Wischmopp-Horror bei Schiaparelli

„Etwas auftragend“ war der Look, der leicht an einen Wischmopp-Kopf erinnert. Während er auf dem Laufsteg in Weiß zu sehen war, trug ihn Rapperin Cardi B in Schwarz. Wie eine Art Bolero trug sie ihn über einem enganliegenden schwarzen, trägerlosen Kleid mit goldenen Details.