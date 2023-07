Blackout: So rüstet sich das AKH für den Notfall

Wenn im Falle eines Blackouts (großflächiger, über mehrere Tage anhaltender Stromausfall) das Leben, so wie wir es kennen, stehen bleibt, gibt es auch keine moderne Medizin. Schließlich braucht diese viel Strom. Alleine das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) benötigt am Tag 450 Megawattstunden davon. Damit könnten 32.000 Einfamilienhäuser versorgt werden. Dennoch gehen die Lichter in dieser „Kleinstadt“ nicht aus, werden Patienten weiter versorgt. Die „Krone“ hat sich angesehen, was im AKH passiert, wenn rundherum alles dunkel wird.