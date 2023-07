Beim Abstieg vom Großen Löffler abgestürzt

Nach Nächtigung auf der Greizer Hütte erreichten am Sonntag zur Mittagszeit zwei deutsche Alpinisten (38 und 39) den Gipfel des Großen Löffler in den Zillertaler Alpen. Beim Abstieg, rund 50 Meter unterhalb der Tribbachspitze in etwa 3200 Metern, rutschte der 38-Jährige trotz Steigeisen auf eine Schneefeld aus. Der Mann stürzte daraufhin etwa 30 Meter ab und verletzte sich dabei schwer.