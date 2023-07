Fest für alle: So vielfältig waren die F1-Fans

Mit der ganzen Familie am Ring

Was macht aber nun die Faszination Formel 1 aus? „Wenn die Autos kommen, lacht Anna“, erzählt Mama Petra aus Schwechat über ihre acht Monate alte Tochter - die vielleicht jüngste Besucherin, mit dem gemütlichsten Platz direkt in der Trage. Die Familie selbst nimmt am großen Finaltag auf der Tribüne Platz.