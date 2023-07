Als Team ans Ziel: So war der Innsbruckathlon

„Hupf in Gatsch“: Wir schlagen wirklich Wellen in der schlammigen Suppe, als wir das erste Hindernis durchqueren. „Ich hab Sand zwischen den Zehen!“, klagt Teamkollege Manuel über das Schwapp-Schwapp unserer Turnschuhe. Zeit zum Ausleeren hat er, als Mitstreiterin Tatjana und ich uns nach „Double Trouble“ erholen müssen: Denn kaum hatten wir uns an Tauen mit äußerster Kraft eine Steilwand hinaufgezogen, tauchte dahinter eine zweite auf.