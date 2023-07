Schweiß, Spaß und große Party beim Innsbruckathlon

Schnellsten Läufer schafften es unter einer Minute

Und der Plan dürfte aufgegangen sein: Neben den Athleten zog es auch zig Zuschauer in die Stadt, um den Sportlern vom Rand aus zuzujubeln, sie anzufeuern und das eine oder andere High Five abzustauben. Die Siege in der Elite-Truppe konnten heuer ein Österreicher und eine Deutsche absahnen: Markus Bretterklieber bezwang die über zehn Kilometer lange Strecke und sämtliche Hindernisse ohne Hilfe in einer unglaublichen Zeit von 44:36 Minuten, die schnellste Frau kam mit Ella Köbberling knapp zehn Minuten später ins Ziel.