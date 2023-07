Unwetter sorgte für Überflutungen in Steiermark

Auch Gastrobetriebe betroffen

Kräne, Bagger und Fahrzeuge der Gemeinde waren in der Nacht auf Samstag ebenfalls vor Ort, um die Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen. Betroffen waren auch Gastrobetriebe, die derzeit aufgrund der Formel 1 im nahen Spielberg nahezu ausgebucht sind. Am Samstagmorgen wurden die Schäden besichtigt und weitere Maßnahmen eingeleitet.