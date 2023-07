Die nächste starke Frau in der Tennis-Galaxis

Wozniacki hat weiter Autoimmunkrankheit

Die frühere Weltranglisten-Erste, die Wild Cards für das Turnier in Montreal (Anfang August) und die US Open in New York bekam, hat weiter die Autoimmunkrankheit Rheumatoide Arthrits, bei der es zu Entzündungen der Gelenke kommt. Aber dank hervorragender medizinischer Betreuung geht es der 32-jährigen Dänin viel besser: „Es ist fast wieder wie im normalen Leben, das ist großartig.“ Wozniacki wird neben Viktoria Azarenka, Elina Switolina, Taylor Townsend, Tatjana Maria, Evgeniya Rodina und Vera Swonarewa die siebente Mutter auf der WTA-Tour sein.