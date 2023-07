Wahl in Reißeck: Wer wird neuer Bürgermeister?

Für die SP geht Andreas Kleinfercher ins Rennen. Er hat als 1. Vizebürgermeister in den vergangenen Wochen interimistisch das Amt geführt. Stefan Schupfer tritt für die FLR (Freie Liste Reißeck) an. Er war bis zum Jahr 2015 im Gemeinderat tätig und will nun als Gemeindechef zurückkehren. Ihre zweite Bürgermeisterwahl schlägt Alexandra Königsreiner. Sie ist die Kandidatin der Liste MIR (Miteinander in Reißeck). Ebenfalls eine weibliche Bürgermeisterkandidatin wird von der Freiheitlichen Partei ins Rennen geschickt. Birgit Huber rittert um die Stimmen der Wahlberechtigten.