Supreme Court kippt Teilerlass von Studienkrediten

Einen Tag, nachdem das US-Höchstgericht die jahrzehntelange Praxis der positiven Diskriminierung von Minderheiten an den Universitäten des Landes als verfassungswidrig erklärt hatte, haben die Richter des Supreme Court in Washington D.C. am Freitag für den nächsten Wirbel gesorgt. Der geplante Teilerlass von Studentenkrediten ist für nicht rechtens erklärt worden. Die US-Regierung habe mit diesem Plan ihre Kompetenzen überschritten, urteilte das Gericht.