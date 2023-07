Wegen Baustellen-Chaos: Grazer Kult-Café schließt

Am Freitag gab es noch einen letzten Umtrunk mit Stammgästen, ab heute bleibt das Stix geschlossen - zumindest so lange, bis die Tiefgarage fertig saniert ist. Was Holl auch ärgert: „Von der von der Stadt zugesicherten Baustellen-Entschädigung habe ich bislang noch keinen Cent gesehen!“