59-jähriger Motorrad-Lenker tödlich verunglückt

Obduktion soll Aufschluss bringen

Der Motorradlenker verstarb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Obduktion des Leichnams an sowie eine Anordnung eines Unfallsachverständigen. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Scheifling geführt. Die B96 war für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Aufgrund des Anreiseverkehrs zur Formel 1-Veranstaltung in Spielberg kam es zu erheblichem Stau.