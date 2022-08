„Landeshauptstadt-Luft“ kämpft gegen üble Gerüche

Wiederkehrende Geruchsbelästigung bis in die Innenstadt sorgt bei St. Pöltnern seit Längerem für entsetztes Naserümpfen. Denn nicht nur Anrainer der Mülldeponie „Am Ziegelofen“ beklagen den oftmals beißenden Gestank. Darum will nun auch eine neue Initiative den verstörenden Aromen den Kampf ansagen. Der Verein „Landeshauptstadt-Luft“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Luftqualität in St. Pölten zu verbessern. „Die Anrainer am Eisberg und in der näheren Umgebung mussten beträchtliche Geruchsbelästigungen in Kauf nehmen, obwohl vonseiten der Behörde anderes zugesichert wurde“, sagt Vereinsvorstand Wilhelm Maurer.