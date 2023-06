50-Meter-Becken in Innsbruck schlägt hohe Wellen

Die Frage einer 50-Meter-Schwimmhalle nördlich des Tivoli-Areals spaltete Fraktionen in Innsbruck jahrelang: Nun, nach der Ankündigung von LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) in der „Krone“, ist der Weg frei für neue Überlegungen! Auch, was die Zukunft des maroden Hallenbads in der Höttinger Au betrifft.