Ein Traum wird wahr: Die 50-Meter-Halle kommt!

Umbau im Landessportzentrum

Entstehen soll das 50-Meter-Becken im Landessportzentrum in der Olympiaworld am Südring. Das wird nämlich renoviert - und erhält im Zuge dessen jene Bahn, die den Tiroler Schwimmsportlern schon so lange ein Anliegen ist. Denn das 50-Meter-Becken in einer Halle ist in Tirol bereits seit Jahrzehnten der Schwimmer-Traum. Mehrere Projekte wurden angedacht, auch eine Überdachung der 50m-Bahn im Freibad Tivoli.