Parov Stelar: „Morgen war eigentlich super“

„Die Musik kam dann eher über Umwege dazu“, sagt Stelar, der Sound und Leinwand strikt voneinander getrennt behandelt: "Ich mache immer Urlaub von der einen Gattung und kann mich somit immer neu aufladen.„ Wenn er eine Auszeit vom DJ-Pult nimmt, verbringt er oft bis zu 40 Stunden pro Woche im Atelier, benötigt für ein großes Ölbild zwei Wochen. Auf einen bestimmten Stil will er sich nicht festlegen, als Fan von plakativer Kunst hat er sich jedenfalls an der Pop-Art orientiert: “Wie in der Musik versuche ich, verschiedenste Elemente zu verbinden, und schau, was dabei Neues rauskommt."