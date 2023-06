„Eleni kann am Platz auch richtig laut werden!“

Chance für Youngsters

„Mit Vera haben wir in Zukunft neben Eileen und Linda Natter eine dritte gelernte Stürmerin im Team.“ Weitere Neuzugänge seien aktuell nicht geplant, zumal Summer auch in Zukunft Future-Teamspielerinnen wie Hannah Sutter und Mia Bertsch die Chance auf Einsatzminuten geben will.