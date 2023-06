Leise Verhandlungen, lauter Widerstand zu Bohrung

Keine Medien durften dabei sein, als am Mittwoch in Molln verhandelt wurde. Es ging darum, ob die Firma ADX von der Montanbehörde eine Genehmigung zur Erdgasförderung bekommt. Um die Medien dennoch zu informieren, lud das Unternehmen gleichzeitig zum Pressegespräch. Der Konzern will nahe des Nationalparks Kalkalpen eine Probebohrung durchführen. Neben Journalisten füllten auch viele Bürger und Umweltschützer den Raum.