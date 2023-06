Nach Spitalsbrand erhitzt anonymer Brief Gemüter

Stark kritisiert wird in dem anonymen Schreiben der interimistische technische Leiter des Mödlinger Spitals. Obwohl er den Auftrag gehabt hätte, die Sauerstoffversorgung abzuschalten, habe er das an den Leiter der Betriebswerkstätte delegiert, der „deutlich später an der Einsatzstelle eintraf“. Laut „Krone“-Infos wurde im Zimmer das Ventil eines Sauerstoffanschlusses an der Wand hinter einem Bett abgesprengt. Schwerwiegend scheinen auch die Anschuldigungen, dass Erstgenannter über keinerlei ausreichende Qualifikation verfügen würde und die Errichtung einer Funkanlage verzögert habe, was für stark eingeschränkte Kommunikation der Feuerwehr gesorgt habe.