Wie sicher sind unsere Spitäler im Brandfall?

Als erste vor Ort im Ernstfall sind in der Regel die Mitglieder der Betriebsfeuerwehr, aber auch die Mitarbeiter im Spital sind entsprechend geschult. In Mödling gehen indes die Aufräumarbeiter weiter – und auch die Ermittlungen. Denn noch sei nicht eindeutig geklärt, was den Brand ausgelöst hat. Wie berichtet, kommt eine Zigarette in Frage. Laut Polizei war eines der Opfer, ein 75-jähriger Mann, starker Raucher. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Hergang klären.