Video: Meteorit verglühte über Tschechien

Kosmische Gesteinskörper mit Gefahrenpotenzial

Meteoriten kommen in den unterschiedlichsten Größen vor. Für gewöhnlich besteht das kosmische Gestein aus verschiedenen Mineralien, Eisen und Nickel - wovon allerdings der Großteil beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre erzeugen die Gesteinskörper eine Leuchterscheinung, die als Meteor bezeichnet wird. Der Meteorit verglüht entweder als Sternschnuppe auf seinem Weg Richtung Erde, oder aber erreicht tatsächlich den Boden. Abhängig von ihrer Größe können sie tatsächlich beträchtlichen Schaden anrichten.