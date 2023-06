Kroatien: Ukrainische Hungersnot war Völkermord

Auch Europaparlament erkannte die Hungersnot als Genozid an

Kroatien schloss sich damit mehreren Ländern an, die den sogenannten Holodomor als Völkermord eingestuft haben. Zuvor haben dies bereits die Parlamente im kroatischen Nachbarland Slowenien sowie in Deutschland, Frankreich und Großbritannien gemacht. Auch das Europaparlament erkannte die Hungersnot als Genozid an. Unter der Verantwortung des sowjetischen Diktators Josef Stalin starben 1932 und 1933 in der Ukraine bis zu vier Millionen Menschen.