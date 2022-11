Deutsches Parlament: Holodomor war Völkermord

Ähnliche Resolution bald auch in Österreich?

In Österreich hatten vergangene Woche der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, sowie die NEOS die Verurteilung des Holodomors als Völkermord im Nationalrat gefordert. Unter Wissenschaftlern ist es nach wie vor umstritten, ob es sich um einen gezielten Völkermord an Ukrainern oder ob es sich um das brutale Vorgehen der Machthaber gegen die Landbevölkerung gehandelt hat. In der ukrainischen Sowjetrepublik fielen primär ethnische Ukrainer der von den Sowjets herbeigeführten Katastrophe von 1932/1933 zum Opfer. Gleichzeitig war es aber auch in manchen Regionen des russischen und noch stärker des kasachischen Teils der Sowjetunion zu politisch verursachten Hungersnöten gekommen.