Ukraine gedenkt Holodomor: „Tod erneut besiegen“

Schallenberg: „Heute sehen wir das Gleiche“

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erinnerten an die Opfer des Holodomor. 1932-33 habe die sowjetische Führung das menschliche Leben und die Menschenwürde völlig missachtet. „Heute sehen wir das Gleiche“, sagte Schallenberg im Rahmen der neuen Initiative „Grain from Ukraine“ („Getreide aus der Ukraine“), die anlässlich des 90. Jahrestags des Holodomor am Samstag in Kiew stattfand. Schallenberg war per Video zugeschaltet.