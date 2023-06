Haslauer-„Like“ für Kritik an Regierung

Es sind kritische Worte, die Salzburgs SPÖ-Chef David Egger in einem Posting auf Instagram bezüglich der Bildungspolitik an die Landesregierung richtet. Die schwarz-blaue „Rückschritts-Regierung“ wandle auf den Spuren der Vergangenheit, schreibt der 36-Jährige. „Denn ÖVP-Landesrätin Daniela Gutschi will in der Bildungsdirektion politisch wieder Einfluss nehmen.“ Dass man per Gesetz ermöglichen möchte, wieder einen Politiker als Präsident der Bildungsdirektion einzusetzen, sei „Politik der alten Schule“.