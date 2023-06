Große Trauer um sportbegeisterten Rauchfangkehrer

Die „Bergkrone“ hatte Anton erst kürzlich kennengelernt. Der Rauchfangkehrermeister liebte Skitouren, war überall extrem beliebt und betreute in seinem Kehrbezirk sogar die höchsten Schutzhütten in den Bergen. Er war ein Sportler durch und durch. Anton Petschauer hinterlässt eine Freundin und eine Tochter. Die Verabschiedung findet am Freitag um 13 Uhr in Winklern statt.